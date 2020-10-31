Talas’ta 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi’ne yaptırılacak olan 32 derslikli ilkokulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okulun bulunduğu konuma dikkat çekerek yapılacak okulun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. “Eğitim ve öğretimin millet hayatında önemi çok büyüktür” diyen Başkan Yalçın, “Burası aynı zamanda bir kampüs olmuş olacak. Bizim kültürümüzde ilkokuldan başlayan bilinç düzeyiyle artık yetişen öğrencilerimiz dünyada söz sahibi olacak. Burası 32 derslikli bir okul olacak. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eğitime ve insana yapılan hizmetin önemine vurgu yaparak, “Her hizmetin bir ömrü var, ama eğitime ve insana yapılan belli bir ömrü yok yüzlerce yıl gider. İnsana verilen emek diğer hizmetleri de peşinden getirir. Eğer siz en başta eğitimi iyi verirseniz bu her türlü güzellik olarak döner, ahlak olarak döner, iyilik olarak döner. Eğitimli insanlar sohbet bile güzel olur.” dedi. Okulun yapımındaki iş birliğine dikkat çeken Özhaseki, şunları söyledi: “Mustafa Bey burayı uygun görmüş, milli eğitim burayı takviye etmiş sayın Valimiz maddi destek olmuş burada el birliğiyle bir hizmet var.”

Son olarak kürsüye gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise eğitim ve öğretim alanında her zaman belediyelerle iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Göreve geldiğinde tekli eğitim sistemine geçmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Günaydın, “Bu çalışmayı başlatırken de belediyelerimize güvendik. Bu hizmetinden dolayı da Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde temele ilk harç kondu.

