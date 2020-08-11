YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta denetimler sürüyor

Talas’ta denetimler sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili denetimi sürdürdü.İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda ilk olarak Talas Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez başkanlığında muhtarlar ve diğer yetkililerle toplantı yapıldı.Toplantının ardından Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, Atatürk Bulvarı üzerindeki işyerlerindeki esnaf ile vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında denetimini birlikte gerçekleştirdi.Diğer yetkililerin de ekipler halinde ayrı bölgelerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından Başkan Yalçın, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.Başkan Yalçın denetimler sırasında girdiği bir kitapçıda Kaymakam Dönmez’e bir de kitap hediye etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili denetimi sürdürdü.
İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda ilk olarak Talas Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez başkanlığında muhtarlar ve diğer yetkililerle toplantı yapıldı.
Toplantının ardından Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, Atatürk Bulvarı üzerindeki işyerlerindeki esnaf ile vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında denetimini birlikte gerçekleştirdi.
Diğer yetkililerin de ekipler halinde ayrı bölgelerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından Başkan Yalçın, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.
Başkan Yalçın denetimler sırasında girdiği bir kitapçıda Kaymakam Dönmez’e bir de kitap hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.