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Talas’ta kış çalışmaları kesintisiz sürüyor

29.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi ekipleri, gece yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor.Yüksek kesimler başta olmak üzere ilçede etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kış çalışması ekipleri kar küreme ve temizleme faaliyetlerine hız verdi.

Talas Belediyesi ekipleri, gece yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor.
Yüksek kesimler başta olmak üzere ilçede etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kış çalışması ekipleri kar küreme ve temizleme faaliyetlerine hız verdi. 42 araç, 7 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde sürdürülen çalışmalarda greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçları ile hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ulaşımın rahat ve sorunsuz şekilde devam etmesi için teyakkuz halinde mesailerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla kar yağışı gerçekleşen bölgelere anında ve daha etkin şekilde müdahale ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sahadaki ekiplerle anlık olarak iletişime geçilen merkezde kameralar aracılığıyla önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri yönlendiriliyor.
Öte yandan Talas Belediyesi geçtiğimiz günlerde 24 yeni araç alarak filosunu güçlendirmişti. Çeşitli tarım makineleri, ilaçlama araçları, temizlik araçları ve çöp kamyonlarının yanı sıra kış çalışmalarında kullanmak üzere kaldırımlarda ve dar alanlarda kar temizliği yapan araçlar filoya dahil edilmişti. Yeni alınan araçlarla Talas’ın kaldırımları ve parkların yürüyüş yolları kısa sürede kardan temizlenerek yaya trafiğine açılmış oldu.

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