YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi’nde kurulan kurban satış yerlerinin kura çekimini gerçekleştirdi.

Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi’nde kurulan kurban satış yerlerinin kura çekimini gerçekleştirdi. 77 kurban satış yeri, kura usulü ile belirlenen sahiplerine teslim edildi.
Kurban satışı yapılacak çadır alanı için kura çekimini, hayvan satıcıları zabıta görevlilerinin gözetiminde kendileri gerçekleştirdi. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için ayrı ayrı yapılan kura işlemiyle 49 küçükbaş ve 28 büyükbaş kurban satış yeri sahiplerine teslim edildi. Kura çekimi sırasında kontrollü sosyal hayat kurallarına da özen gösterildi.
Kura çekimi sonrasında konuşan kurban satıcıları, Reşadiye Kurban Satış yerinin özenle hazırlanmış bir yer olduğuna dikkat çekerek Başkan Yalçın ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.