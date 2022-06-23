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Talisca bombası her an patlayabilir! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray masada...

23.06.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Talisca bombası patlayabilir. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devrede. Beşiktaş'ın ilgisinin bulunmadığı Talisca için Fenerbahçe kanadında sponsorlar devreye girdi. İşte detaylar...

Talisca bombası her an patlayabilir! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray masada...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sarı kırmızı taraftarı heyecanladıran bir transfere imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de bu transferde masada olduğu öğrenilirken ortalık bir hayli karışacağa benziyor. İşte detaylar...

TALISCA HAMLESİ!

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Sarı kırmzılı ekip Suudi ekibi Al Nassr'da top koşturan ve ligimizde bir dönem Beşiktaş formasını terleten 28 yaşındaki on numara Talisca için girişimlere başladı. Başkan Dursun Özbek'in Talisca için tüm şartları zorluyacağı öne sürüldü. Öte yandan Talisca'nın tekrardan Avrupa dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Talisca bu sezon 28 maçta 19 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE İÇİN SPONSORLAR DEVREDE

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Anderson Talisca, Fenerbahçe'den 8.500.000€ maaş istedi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbahçe bu paranın sadece 3.500.000€'sunu ödeyip gerisini sponsorların karşılayacağı iddia edildi.


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