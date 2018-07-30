Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guangzhou Evergrande takımına kiralanan Anderson Talisca, Çin basınına bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Talisca'nın açıklamaları...

- Frikiklerin sırrı nedir?

"Kariyerimim ilk günlerinden beri frikikler benim hep gizli silahım olmuştur. Takımımın puan kazanmasına yardımcı olmak için gizli silahımı her zaman kullanabilirim."

- Taraftarlar sana Guangzhou Kulesi lakabını taktı. Ne düşünüyorsun?

“Açıkçası bu lakabı yeni öğrendim. Taraftarların benim için lakab takması güzel bir şey. Onların sevgisine karşılık vermek için çalışacağım."

- Saç şeklin nasıl tasarlandı?

"17 yaşındayken Brezilya’da futbol oynarken, bir gün saçlarımı kestireceğim dedim ve bu stili seçtim. Daha sonra da değiştirmedim."

- Çin’de hayat nasıl?

"Burası çok sıcak. Zaman zaman 40 dereceyi aşan bir sıcaklık var. Ancak şehir beklediğimden çok iyi ve gerçekten çok eğlendim. Stadın atmosferi harika. Taraftarlar şarkılar söylüyor ve yerinde duramıyorlar."