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Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanan Talisca, Çin basınına bir röportaj verdi ve kariyeri hakkında konuştu. Talisca, "Çocukken ailem boşandı. Uzun yıllar zor dönemden geçtim ve az daha kötü yollara sapıyordum" itirafında bulundu.

Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guangzhou Evergrande takımına kiralanan Anderson Talisca, Çin basınına bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Talisca'nın açıklamaları...

- Frikiklerin sırrı nedir?
"Kariyerimim ilk günlerinden beri frikikler benim hep gizli silahım olmuştur. Takımımın puan kazanmasına yardımcı olmak için gizli silahımı her zaman kullanabilirim."

- Taraftarlar sana Guangzhou Kulesi lakabını taktı. Ne düşünüyorsun?
“Açıkçası bu lakabı yeni öğrendim. Taraftarların benim için lakab takması güzel bir şey. Onların sevgisine karşılık vermek için çalışacağım."

- Saç şeklin nasıl tasarlandı?
"17 yaşındayken Brezilya’da futbol oynarken, bir gün saçlarımı kestireceğim dedim ve bu stili seçtim. Daha sonra da değiştirmedim."

- Çin’de hayat nasıl?
"Burası çok sıcak. Zaman zaman 40 dereceyi aşan bir sıcaklık var. Ancak şehir beklediğimden çok iyi ve gerçekten çok eğlendim. Stadın atmosferi harika. Taraftarlar şarkılar söylüyor ve yerinde duramıyorlar."

- İdolünüzün Rivaldo olduğu doğru mu?
"Evet. Çin’de onunla tanışabilirsem çok mutlu olurum. Şu anda tabi ki Rivaldo’nun seviyesinde değilim ama umarım bir gün onun seviyesine gelirim."

- Çocukluğunuz nasıl geçti?
"Köklerimi asla gizlemedim. Çocukken ailem boşandı. İki erkek ve bir kız kardeşim var. Kendimi futbola verdim. Kazanmak için hep savaştım. Uzun yıllar zor dönemden geçtim ve az daha kötü yollara sapıyordum. Ancak şu anda hayatın bana verdiği her şey için minnettarım. Ben ve ailem iyi bir yaşam sürüyoruz. Bunun için her zaman minnettarım."

Talisca son olarak Çin’e gelmeden önce “Paulinho ve Augusto ile konuştum. Onlara buradaki yaşamı, futbol sordum. Bana tavsiyeler verdiler. Şimdi Çin’deyim. Umarım Çin futbol tarihine geçerim. Bunun için çok çalışacağım” ifadelerini kullandı. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş Guangzhou Evergrande

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Trişka iyi para kaldırıyorsun Çin'den.
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