Tam 14 yıl sonra aynı kader! Fenerbahçe Slavia Prag karşısında dev geliri kaçırdı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kadıköy'de oynanan mücadelede ilk 11 dakikada iki farklı üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 15. dakikada Provod'un golüne engel olamadı. Karşılaşmanın son bölümüne üstün giren sarı-lacivertliler, 90. dakikada Kacor'un golüyle galibiyeti elinden kaçırdı.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 1990'da Vitoria Guimaraes ile oynadığı karşılaşmanın ardından ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında iki gol atmayı başardı. Ancak sarı-lacivertlilerin bu etkileyici başlangıcı, üç puan için yeterli olmadı.

İstatistikler, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki bir başka dikkat çekici serisini de ortaya koydu. Eylül 2012'de Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı maçtan bu yana ilk kez iki farklı üstünlük yakaladığı bir Avrupa karşılaşmasını kazanamayan sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında önemli bir fırsatı kaçırdı.

DEV KAYIP

Slavia Prag karşısında galibiyeti son dakikada kaçıran Fenerbahçe, sportif kaybın yanı sıra ekonomik açıdan da darbe aldı. Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan, ikinci maçında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisini yenmesi halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi kazanacaktı.

Beraberlikle yetinmek zorunda kalan Fenerbahçe'nin kasasına ise 700 bin euro girdi. Böylece sarı-lacivertliler, galibiyet yerine beraberlik alması nedeniyle 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını değerlendiremedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçın ardından elde ettiği iki beraberlik sayesinde toplam 1,4 milyon euro prim kazandı.