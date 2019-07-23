Tamer Tuna: Göztepe olarak Avrupa hedefimiz var

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde ilk etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle akşam antrenmanına başlayan futbolcular, topla çalıştı. Taktik ağırlıklı şut çalışması da yapan futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Tamer Tuna, defansif ve gol yollarında topla çalışan futbolculara, zaman zaman yapacakları konusunda uyarılarda bulundu. Kontra atak çalışması da yapan Göztepe takımında kaleciler ayrı çalıştı. Tamer Tuna, antrenman öncesinde Afyonkarahisar'da kamp yapan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz ile de bir araya geldi. "KAMPA İYİ BAŞLADIK" Yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğin belirten Tamer Tuna, süreci gazetecilere değerlendirdi. Hazırlık kampında iyi çalıştıklarını ifade eden Tuna, planlama ve takımın yanı sıra transferlere yönelik birlikte götürülen bir dönemde olduklarını söyledi. Tuna, "Kampa iyi başladık. Tabii ki eksik oyuncularımız ve milli takımda olan oyuncularımız vardı. Onlar da aramıza katılmaya başladı. Gassama ve Orgill de katıldıktan sonra şu anki mevcut kadro ile devam etmiş olacağız" dedi.

"HEDEFİMİZ BELLİ" Hedef belirlemeden hiçbir şeyin olamayacağına dikkat çeken Tuna, oyuncuların yanı sıra Göztepe'nin takım adına hedefleri olduğunu belirtti. Tuna, "Taraftarlarımızın ve camiamızın beklentileri var. Bu beklentilere cevap verecek hedefler olmalı. Bir kere çok gerçekçi ve hedeflerini gerçekleştiren bir teknik adam olarak söylüyorum; Göztepe başarıya giden yolda neler yapılması gerektiğini ve nasıl olması gerektiğini bilen bir takım oldu" diye konuştu. "BİZDEN İSTENİLENİN FARKINDAYIZ" Takım olarak kendilerini nasıl geliştirecekleri konusunda da açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna, "Hedeflerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Hem teknik anlamda hem felsefe anlamında hem de oyun planlarımız anlamında çalışmaktayız. Tabii ki transfer ve oyuncu değişimi herkes tarafından bekleniyor. Daha iyi bir takım ile oyun istendiğinin farkındayım. Ama takımımı iyi tanıyorum. O tutkusunu ve coşkusunu. Taraftar ile birleştiğinde aynı tutku ve coşkuyu yaşadığında nasıl başarılı olabileceğini biliyorum. Ama gerçekleştirmek istediğimiz tüm plan, şu an bulunduğumuzun çok üzerinde" dedi.

"YENİ OYUNCULAR ARAMIZA KATILACAK" Şu an ki mevcut kadroya hakim bir teknik adam olduğunu da anlatan Tamer Tuna, şunları kaydetti: "Benim ilk sezonda çalıştığım çok oyuncu var. Son 11 haftayı birlikte geçirdiğimiz, başarıya şahit olan oyuncu grubumuz var ve bu konuda şanslıyım. Nasıl sahada olacağımı biliyorum. Direkt hücum eden değil, hızlı ve kontra atak yapan, hücum bölgesine yerleşikten sonra topa sahip olabilen ve atağı sonlandırabilen bir anlayıştayız. Son 5 haftayı böyle geçirdik. Zaten oyun planlarımızın bazı felsefeleri var ve oyuncularımız bunları iyi anladı. Şu andaki taktik çalışmalarımız da o yönde ilerliyor. Fiziki olarak da iyi durumdayız. Bu fiziki durumumuzu geliştirip, lig ortalamasının üzerine taşıdığımızda zaten hedeflerimiz yerine gelecektir. 2 veya 3 oyuncu daha bize katılacak. Ama o oyuncular iyi olmazsa istemeyeceğiz. Kulüp başkanımızın transfer görüşmeleri oluyor. Ekiplerimiz oyuncuları izliyor. Faydalı olmayacak oyuncuyu açıkçası takımımıza dahil etmek istemiyoruz. Çünkü başkanımızın da transfer istekleri var ve benimde o planda isteklerim oldu. Hala göndermek istediğimiz birkaç oyuncumuz var. Umarım o plan sezon başladığında ve transfer dönemi bittiğinde istediğimiz düzeyde olacaktır."