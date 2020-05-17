Tanju Çolak'tan olay sözler! "Vatanı mı sattım?"

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Altyapısından yetiştiği Samsunspor ve Avrupa çapında birçok ödül kazandığı Galatasaray'dan bu zamana kadar herhangi bir görev verilmediğini ve bu duruma anlam veremediğini belirten Çolak, 15 yıldır futbolun dışında tutulduğunu söyledi.

"HATALARIMI SÖYLESİNLER"

Çok önemli bir kariyere sahip olmasına karşın fikrinin dahi alınmadığını belirten Tanju Çolak, "Galatasaray'dan bir görev beklentisi içerisinde değilim. Tabi ki görev vermek isterlerse düşünmeden kabul ederim, ben Galatasaraylıyım sonuçta ancak böyle bir beklentim yok. Keza Samsunspor'dan da. Bu duruma anlam veremiyorum. Avrupa futbolunun ilk 48 efsanesi arasına girmiş, Avrupa'da altın, gümüş, bronz ayakkabı kazanmış, katma değeri bu kadar yüksek bir isme neden görev vermediklerini hem Galatasaray'da hem Samsunspor'da hem de milli takımdaki yöneticilere soruyorum. Çıksınlar, hatalarımı söylesinler. Eğer varsa hatam kabul edeyim, özür dileyeyim. Samsunspor'u bu hale düşürdüler, çok zor zamanlar geçirdiler ama bu zamanlarda bile bir yönetici çıkıp fikrimi dahi almadı" şeklinde konuştu.