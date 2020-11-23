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Tanoğlu’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Tanoğlu mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, öğretmenler toplumun en özverili ve saygıdeğer öğeleridir.

Tanoğlu’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tanoğlu mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, öğretmenler toplumun en özverili ve saygıdeğer öğeleridir. Eğitim ordusu güçlü olmayan bir milletin, diğer alanlarda kalıcı başarılar kazanması, uygarlık yolunda ilerlemesi mümkün değildir. Geleceğimizin ve uygarlığımızın gerçek mimarı, öğretmenlerimizdir. Çocuklarımıza iyiyi, doğruyu, güzeli öğreten, sosyalleşme sürecindeki en önemli yol gösterici olan öğretmenlerimiz, geleceğimizin olduğu kadar, milli birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır.” dedi.
Tanoğlu “Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayamazsınız" diyerek "En büyük yatırımın, insana ve eğitime yapılan yatırım olduğu unutulmamalıdır. Eğitim dünyasına yapılacak hiçbir yatırım karşılıksız kalmayacaktır. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, eğitime katkı sağlamaya bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.

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