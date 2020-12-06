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Tarih yazıyorlar... Asist Burak, gol Yusuf Yazıcı!

FRANSA HABERLERİ  | 06.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Lille'in Monaco ile oynadığı maçın 62. dakikasında oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, üç dakika sonra Burak Yılmaz'ın asistiyle ağları havalandırdı.

Tarih yazıyorlar... Asist Burak, gol Yusuf Yazıcı!

Fransa Ligue 1’in 13. hafta mücadelesinde Lille, sahasında Monaco’yu 2-1 mağlup etti. Mücadeleye milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı damga vurdu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Lille, 53. dakikada Jonathan David’in golü ile 1-0 öne geçti. Daha sonra 63. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz’ın asistiyle 65’te skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekibin tek sayısını maçın uzatma bölümünde Pietro Pellegri kaydetti.

Bu skorla Lille puanını 26’ya çıkarırken, Monaco ise 23 puanda kaldı.

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