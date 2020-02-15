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Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Talas ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı.Psikolog Aybike Dinçer ve Ayşe Kuzucu tarafından hazır hale getirilen Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katılımıyla hizmete açıldı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı.
Psikolog Aybike Dinçer ve Ayşe Kuzucu tarafından hazır hale getirilen Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Psikolog Aybike Dinçer; “Hamam, insanların bedeninin temizlendiği bir mekan olduğu kadar insanları psikolojik olarak rahatlattığı bilinmektedir. Geçmiş tarihimizde de su terapilerine yer verildiği bilinmektedir. Biz de bu terapilerden esinlenerek insanları bedensel ve psikolojik olarak rehabilite etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Aybike Dinçer ve Ayşe Kuzucu’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Ruh temizliği de beden temizliğine bağlıdır. Bizim kültürümüzde var bu. Buranın sadece klasik bir hamam olarak görünmemesi gerekiyor. Buraya yapılan yatırım, nereye yapılsa karşılığını alırdı. Ama bu bir sosyal sorumluluk meselesi. Karşıda görülen Kahraman Bayırı denilen yer Kayseri’nin bir zamanlar en büyük çarşılarının, en büyük kuyumcularının bulunduğu ve ekonominin kalkındığı, en büyük ticaretin konuşulduğu yerler. İnşallah biz de zamanla buraları bu eserlerle bütünleştirirsek gayet güzel olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından hamam, dualar eşliğinde kesilen kurdele ile hizmete açıldı.

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