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Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, yangından zarar gören Tarihi Arasta binasında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Sayın Osman Bilgin, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile birlikte geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören 637 yıllık tarihi arastada (Kapalı Çarşı) devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.Gerçekleştirdiği incelemenin ardından yetkililerden devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilgin, tarihi arastanın en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, yangından zarar gören Tarihi Arasta binasında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Sayın Osman Bilgin, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile birlikte geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören 637 yıllık tarihi arastada (Kapalı Çarşı) devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Gerçekleştirdiği incelemenin ardından yetkililerden devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilgin, tarihi arastanın en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Tarihi Arasta en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacak

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