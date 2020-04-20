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Tarihi Birinci Caddede yenileme çalışmaları başladı

MARDİN HABERLERİ  | 20.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Caddede yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tarihi çarşı ve sokakların restorasyon çalışmaları ile tarihi şehre ayrı bir hava katmasının ardından şimdide Birinci Caddede yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Caddede yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tarihi çarşı ve sokakların restorasyon çalışmaları ile tarihi şehre ayrı bir hava katmasının ardından şimdide Birinci Caddede yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Diyarbakır Kapı mevkiine kadar eski taşlar kaldırılarak yerine bazalt taş döşemeye başlandı. Cadde boyunca zemini bozulmuş ya da çökmüş alanlarda da yenileme çalışmaları yapılacak.
Tarihi Mardin’de yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Tarihi Mardin’de yaşanan trafik ve park sorununu çözmek için başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Diyarbakır Kapı Kapalı Otopark ile Cumhuriyet Meydanı Projelerimiz yükseliyor. Korona virüs çağrılarına uyarak cadde ve sokakları boşaltıldığı bu dönemde tarihi Birinci Caddede yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalarımız cadde boyunca devam edecek. Diyarbakır Kapı mevkine kadar bozulan ve çöken yolun taşlarını iş makinelerimiz ile kaldırdık. Şimdi onların yerine bazalt taşları döşüyoruz. Gerekli tedbirlere uyularak yapılan çalışmalar bittiğinde Birinci Caddeye ayrı bir hava katacak. Böylelikle bu zor dönemi değerlendirerek Birinci Caddemizi de yenilemiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi şehir için ne yapsak azdır. Sorumluluğumuzun bilincinde yeni projelerle tarihi şehri daha da cazip hale getireceğiz" dedi.

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