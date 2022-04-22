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Tarihi Gelibolu Yarımadası iki yıl sonra geniş katılımlı törenlere hazırlanıyor

22.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü törenleri için şehitliklerin, sembolik mezarların, yabancı ülkelere ait anıtların bakımı yapılıp kırmızı ve beyaz çiçekler dikilerek bölge 24-25 Nisan'daki etkinliklere hazır hale getiriliyor - Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Pandeminin hemen akabinde bugünlerde çok yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşıyoruz. Bu, Çanakkale'yi anlamlı hale getiriyor"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY/SİNAN BALCIKOCA - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda iki yıldır sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü törenleri, Kovid-19 salgınının etkisinin iyice azalmasının ardından yurt içi ve yurt dışından geniş katılımla gerçekleştirilecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı törenlerine 24-25 Nisan'da ev sahipliği yapacak yarımadada görevliler hummalı şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri, şehitliklerin, yabancı ülkelere ait anıtların bakımını yaparak kırmızı ve beyaz renkte binlerce çiçekle donattı.

Törenler için platform kurulmasına da devam edilen bölgedeki hazırlıklar sürüyor.

- "O büyük zaferi, kahramanlığı ve fedakarlığı hatırlayacağız"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de salgın sürecinin sona ermeye başladığını söyledi.

Bölgede törenlerin iki yıl aradan sonra geniş katılımla gerçekleşeceğini belirten Kaşdemir, "Milletimizle o büyük zaferi, kahramanlığı ve fedakarlığı hatırlayacağız. Tabii yabancı ziyaretçilerimiz de uzun bir aradan sonra gelip Çanakkale'deki ziyaretlerini, törenlerini yapacak. Hem Avustralyalılar hem yeni Zelandalılar hem de İngilizler ve Fransızlar kendi alanlarında törenlerini icra edecek." dedi.

Kaşdemir, Çanakkale'nin, Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümünde uzun bir aradan sonra tekrar kalabalık ve heyecanlı günlerine kavuşacağını vurguladı.

Bu sayede kentin bir kez daha hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası haline geleceğine dikkati çeken Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Biz de Alan Başkanlığı olarak 107 yıl önce bu topraklarda yazılan o büyük destanı, kahramanlığı unutmadığımızı ve unutmayacağımızı gelecek kuşaklara aktaracağımızı ifade ediyor ve bunu yapmış olduğumuz faaliyetlerle ortaya koyuyoruz. Çünkü milletin ortak değeridir Çanakkale. Bu milletin küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale, Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcıdır. Çanakkale, Cumhuriyet'imizin, Kurtuluş Savaşı'mızın ön sözüdür. Çanakkale tabi milletin kendine geldiği, kendini bulduğu yerdir. Bu millet Çanakkale'de ayağa kalkıp Kurtuluş Savaşı'nı yapıp, Cumhuriyet'imizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurmuştur. Onların torunları olarak bu fedakarlığı hiç unutmadığımızı tekrar tekrar ifade ediyoruz."

- "Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz"

İsmail Kaşdemir, Türk şehitlikleri ile törenlerin gerçekleştirileceği yabancıların anıtlarında hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.

Bölgede yaptıkları çalışmalardaki asıl amaçlarının Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu anlatan Kaşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan ve millet söz konusu olduğu zaman ölümün hiçe sayıldığı, canın ortaya konduğu o yüksek ruhu, Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz, gayet ediyoruz. Her geçen gün Çanakkale’de artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Türk milletinin evlatları atasını, ecdadını anmak, bu fedakarlığı daha yakından görmek, tabiri caizse Çanakkale ruhunu ciğerlerine teneffüs etmek için ilk fırsatta Çanakkale'ye koşup geliyor. Pandeminin hemen akabinde bugünlerde çok yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşıyoruz. Bu, Çanakkale'yi anlamlı hale getiriyor. Biz de zaten Tarih Alan Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmaları orada çok insanın görmesini, daha çok Türk milletinin evlatlarının ziyaret etmesini arzu ederek yapıyoruz. İnşallah Çanakkale’yi görmeyen Türk milletinin hiçbir evladı kalmaz. Herkesi Çanakkale’ye davet ediyoruz."

Bu arada, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapacakları gösterinin provasını gerçekleştirdi.

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