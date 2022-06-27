YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak

27.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT'den naklen yayımlanacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin TRT tarafından canlı yayımlanacağını belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi tarafından belediyeye girişinde karşılanan Gürkan, ekip şeflerine bahşiş verdi, güreşlerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Güreş alanının baştan aşağı elden geçirildiğini belirten Gürkan, "Islak zeminleri, dualı çayırı, oturma tribünleri kısacası Edirne ve Kırkpınar'ın düzenleyici kurumu Edirne Belediyesi olarak her şeyimizle bütün personelimizle Kırkpınar'a hazırız." dedi.

Gürkan, Kırkpınar haftası dolayısıyla belediyede tüm izinlerin iptal edildiğini, personelin Kırkpınar'ın başarıyla organize edilmesi için çalıştığını dile getirdi.

Tüm güreşseverleri Sarayiçi Er Meydanı'na müsabakaları izlemeye davet eden Gürkan, "Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 pehlivan bekliyoruz. 110 hakem 9 tane de cazgırımız olacak. Hep beraber inşallah 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşler organizasyonunu da başarıyla yapacağız. Naklen yayını TRT yapacak. Diğer bölgesel ve ulusal kanallarımız TRT'den link alacaklar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildiSınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:35
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.