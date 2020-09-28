YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Tarihi konakta halı dokuma kursu

Tarihi konakta halı dokuma kursu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyan kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de geleneksel motifleri gelecek nesillere aktarıyor.Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan halı dokuma kursları, Dulkadiroğlu Konağında devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyan kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de geleneksel motifleri gelecek nesillere aktarıyor.
Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan halı dokuma kursları, Dulkadiroğlu Konağında devam ediyor. Şimdiye kadar 50 kadının ustalaşarak sanat sahibi olduğu kurslara yabancı uyruklu kadınlarda katılarak meslek öğreniyor.
Dulkadiroğlu’nun geleneksel motiflerinin yanı sıra özgün motiflerin de işlendiği halılar sayesinde kadınlar ev ekonomilerine katkıda sağlıyor.
Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen halı dokuma eğitimlerinin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Halı dokuma kursuna katılan Ayşe Yılmaz, “Daha önce halı dokuma alanında uzman değildim ancak el emeği ürünler yapıyordum. Dulkadiroğlu Belediyesi’ne teşekkür ederim bu mesleği öğrendim şimdi verilen siparişleri hazırlamaya çalışıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:28
İkindi
15:50
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Akarsu Eczanesi
Onikisubat
Cansu Eczanesi
Dulkadiroglu
Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Doğa Eczanesi
Onikisubat
Farah Hatipoğlu Eczanesi
Onikisubat
Ferhat Eczanesi
Onikisubat
Erdoğanlar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
Kahramanmaraş'ta özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.