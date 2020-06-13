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Tarım paydaşlarıyla ’’Tarımsal’’ potansiyel görüşüldü

BİLECİK HABERLERİ  | 13.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk; Bilecik’in, tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla merkez ve ilçe ziraat odaları başkanları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi.Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Bilecik’in pek çok potansiyelinden birisinin de tarımsal üretim potansiyeli ve ürün zenginliği olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk; Bilecik’in, tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla merkez ve ilçe ziraat odaları başkanları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi.
Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Bilecik’in pek çok potansiyelinden birisinin de tarımsal üretim potansiyeli ve ürün zenginliği olduğunu belirtti. Korona virüs salgınıyla dünyanın kendisini yeniden bir muhasebeden geçirdiğini, sağlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Vali Bilecik Şentürk, ’’Sağlığın idamesi, beslenme ve gıdayla olur, oda ancak üreterek olur. Topraklarımız hem hayvancılık, hem tarımsal faaliyetler noktasında ziyadesiyle iyi durumda. Bilecik’i ölçek olarak küçük görüyoruz ama mevcut potansiyelimizi layıkıyla kullanamıyoruz. Kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesine geçecek kadar üretebilme potansiyelimiz var ama bu potansiyelimizi şuanda kullanıyor muyuz? Tam anlamıyla kullanmıyoruz. Üretim zamanı, üretim miktarı, ürün çeşidi, ürün kalitesi emeğin karşılığını almak için önemli unsurlar. O zaman bizimde işimizi planlı programlı bilinçli yapmamız lazım.’’ dedi. Vali Bilal Şentürk, il genelinde tarımsal kooperatifler ve birliklerin bulunduğunu anımsatarak, ’’Farklı yapılar içerisinde tarımsal faaliyetleri destekleyen, faaliyetleri yürüten birimlerimiz var. Daha iyi ve yüksek getirili ürünü nasıl üretebiliriz, pazar boyutuyla neler yapabiliriz düşüncesiyle kurumsal boyuttaki, ziraat odalarımız ve birliklerimizle ve tarım teşkilatımızla mevcut durumumuzu değerlendirelim. İlimizin mevcut tarım potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek adına başarılı olduklarımızla, başarısız olduklarımızda ki engeller ve sıkıntılar neler, değerlendirerek ne yapabileceğimizi görelim istedik. Kimyasaldan arındırılmış organik, doğal ürünler üretebiliriz. Hijyenin bir parçası da bu olmalı. Temeli el temizliği, ürün temizliği, gıda yerlerinin temizliğinin yanında kimyasaldan arındırılmış üretim konusunda ciddi eğitimler vermeliyiz. Üretim konusunda da teorik bazda değil, sahada eğitimler vermek gerekir. Su kaynaklarımız çok hızlı tükeniyor. İçme sularımızı ve tarımsal sularımızı koruyarak kullanmalıyız.’’ değerlendirmesinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş’ın Bilecik’in tarımı hakkında sunum yapması, ziraat odası başkanları ve birlik temsilcilerinin görüşlerini bildirmesiyle toplantı sona erdi.

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