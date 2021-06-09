Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı:

"Aynı zamanda yapmamız gereken ama geciktiğimiz konuları ve gelecekle alakalı neler yapabileceğimizi sizlerden dinlemek üzere buradayım. Bu yıl anormal bir sene yaşıyoruz. Pandemi gibi dünyayı etkileyen küresel salgını yaşıyoruz. Bu birçok sektördeki faaliyetleri etkiliyor. İkinci konu ise kuraklık. Kuraklık krizi küresel bir problem ama en çok bizim bölgemizi Anadolu'yu etkiledi. Daha ziyade ise Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu bölgesinde çok etkili oldu. Kuraklığın getirdiği sonuçları analiz edelim ve önümüzdeki dönemlerde nasıl tedbirler almamız gerektiğini birlikte istişare edelim diye geldik."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, küresel bir problem olan kuraklığın Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerini çok etkilediğini belirtti.

Malatya'daki projeleri yerinde görmek ve yeni neler yapılabilir bunu paydaşlarla görüşmek istediklerini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak gibi bir mükellefiyetimiz var. Bunu yapmak için sizlerle yakın çalışmaya ihtiyacımız var. Zor bir döneme giriyoruz. Küresel iklimin ülkemizdeki etkilerini bundan sonraki yıllarda da muhtemelen yaşamaya devam edeceğiz. Aslında yıllardır bazı hazırlıklar yapılıyor ama şimdi çok ciddi kendini hissettirmeye başlayınca tedbirlerin daha da ciddiyetle ele alınması ihtiyacı hasıl oluyor. Bunu da beraberce tartışalım, sizlerden beklentilerinizi, taleplerini alalım istiyoruz. Malatya'daki tarımsal hasılayı nasıl büyütebiliriz, halkımızın, milletimizin refahını daha nasıl artırabiliriz bu konuyu hep beraber tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak' gibi bir görev ve ödevle bizi sorumlu tuttu. Dolayısıyla bir karış toprağı boş bırakmamak üzere bütün toprakları ve arazilerimizi nasıl işleyebiliriz, suyla nasıl buluşturabiliriz ve kamu kaynaklarından vatandaşları nasıl daha fazla yararlandırabiliriz bunları konuşacağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile sektör paydaşlarının da hazır bulunduğu toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

