Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir'de sektör temsilcileriyle buluştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımın ve tarımdan hareketle gıdanın çok öne çıktığı bir döneme girildiğini söyledi.

"Eskişehir Sektör Temsilcileri Toplantısı"na katılan Kirişci, tarım ve tarımdan kaynaklı olarak gıdanın; aslında uzun yıllar meslek insanlarının stratejik gördüğü, önemsediği bir alan olduğunu, salgınla birlikte gerek üretim gerekse tedarik zincirlerindeki bozulma sonucu bir anda dünya gündemine oturduğunu kaydetti.

Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşının tarım ve gıdayı manşete taşıdığını belirterek, "Tarımın ve tarımdan hareketle gıdanın çok öne çıktığı bir döneme girdik." dedi.

Bakan Kirişci, Bakanlığın, hizmetlerini son 20 yılda kazandırdıkları mevzuatla iyi bir noktada ve güzel bir şekilde yürüttüğünü anlattı.

Bakanlığın mevzuat noktasında kayda değer eksikliğinin olmadığını dile getiren Kirişci, "Elbette ufak tefek rötuşlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Kirişci, Eskişehir'in de ihracatı gerçekleştiren illerden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"(İhracat) Bunu da yine bu ülkenin tarım sektörü ve tarımdan hareketle gıda sektörü üretiyor. Bunları ne için ifade ediyorum? Hani tarım stratejik, vazgeçilmez diyoruz ya... Cebimizde paramız var, ürün alamıyoruz veyahut da elimizdeki teknoloji bizim karnımızı doyurmuyor. Bir anda bütün dünya şaşkın. Bir Brezilya toprakları itibarıyla sadece kendini değil, kendi gibi en az 3-4 ülkeyi doyurabilecek durumdayken bir anda ihracat yasakları getirmeye başladı. Zaten Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle örneğin bir ayçiçeğinden, iki önemli ülke bizim açımızdan tedarikçi, ikisi birden böyle bir hale gelince ister istemez bizim de bazı aksaklıklarımız olacak gibi görüldü ama Allah'tan daha önceden aldığımız tedbirlerle bunları olabildiğince hafif geçirdik."

Hak sahibine hakkını teslim etmek gerektiğinin altını çizen Kirişci, "İyi ki Türkiye Cumhuriyeti ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı duruşuyla biz bir taraftar mantığıyla hareket etmedik. Biz 'Ukrayna'yı veyahut da Rusya'yı tutuyoruz.' demedik. Dedi ki 'Her ikisi de komşu ve dost ülkelerdir'. Böyle yapmamış olsaydık bugünkü halimizi ben hiçbirimizin aklına getirmemesini isterdim çünkü o iki ülkeden belki de daha zor durumda olan bir ülke olabilirdik. Böyle bir duruşumuz, böyle bir dış politika tercihimiz şu anda her iki ülkeyle de temaslarımızın, ilişkilerimizin belirli bir düzeyde seyretmeye devam etmesini sağladık." diye konuştu.

Kirişci, üretimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak üretmek zorundayız. Üreterek biz kendimizi öncelikle doyuracağız, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, fazlası olursa da ihracat yapacağız. Bu noktada da kendi kendimize yeten ülke olmak, elbette bu ideal olan bir taleptir. Türkiye'nin ve dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir zaman erişemediği bir durumdur bu. Hele malların, böyle insanların serbestçe dolaştığı bir dünyada kendi kendimize yeterlilikten söz etmemiz doğru değil.

Bugün Amerika gibi bir ülke de bizden pek çok ürünü ithal etmektedir. En çok ihracat yaptığımız ikinci ülke konumuna gelmiştir. Son olarak bizi, bize sığınanları, bize misafir olarak gelenleri ve yurt dışında bizim ürünlerimize talep duyanları doyuran, bunlar için üretim yapan üreticilerimize teşekkür ediyorum. İyi ki üreticilerimiz var. Diyoruz ki 'Ey üreticimiz sen üret yeter.' Biz sizin arkanızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız da bu aziz millet, sizin yanınızda, hemen yanı başınızda."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da Bakan Kirişci'yi Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Bakan Kirişci'ye ve ekibine, Tarım ve Orman Bakanlığına, Eskişehir'e, Eskişehir'deki kırsal kalkınma projelerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sürdürebilir kırsal kalkınmanın önemine değinerek, "Ankara ile Eskişehir kırsalı arasında köprü olmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir kırsalı altyapısıyla üstyapısıyla oluşturmak adına Bakanımızın ve ekibinin burada olması bizler için çok değerli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

