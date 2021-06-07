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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yapımı tamamlanan Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yapımı tamamlanan Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu:

07.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Barajın çiftçimize yılda minimum yaklaşık 20 milyon lira gibi katkısı olacak. Hem baraj, hem arıtma tesisi, hem de isale hatları içeren bir baraj"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Çay Barajı'na ilişkin, "Barajın çiftçimize yılda minimum yaklaşık 20 milyon lira gibi katkısı olacak. Hem baraj, hem arıtma tesisi, hem de isale hatları içeren bir baraj." dedi.

Pakdemirli, bir dizi ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da, Çay ilçesindeki Çay Barajında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, bugün ilk defa çiftçilere, yetiştiricilere suyu vereceklerini söyledi.

Yaklaşık 20 bin dekarlık alanı Çay Barajı sayesinde sulayacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Çay Barajımız bitti ama ilk defa bu saatler itibarıyla suyumuzu çiftçimize kavuşturuyor olacağız." dedi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Barajın çiftçimize yılda minimum yaklaşık 20 milyon lira gibi katkısı olacak. Hem baraj, hem arıtma tesisi, hem de isale hatları içeren bir baraj. İki ilçemiz, iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız. Çay Barajı yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede bu barajımızı bitirdik. Barajın dolmasını bekliyoruz. Şu an aşağı yukarı yüzde 40 seviyelerde doluluk var. İnşallah daha da fazla dolmasıyla beraber bölgeye hayat katacak bu baraj, içme suyu faydası da sağlayacak. Yarısı içme suyu faydası, yarısı da sulama suyu faydası olmak üzere toplamda da 15 milyon metreküp su depoluyor olacak."

Daha sonra Çay Barajı çevresindeki kırsal alanda keklik salımı yapan Bakan Pakdemirli, ardından Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı ziyaret etti.

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