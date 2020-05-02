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Tarımı sevenler Posof’ta kalıyorlar

ARDAHAN HABERLERİ  | 02.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Doğal ve bozulmamış tabiatı olan Ardahan’ın Posof ilçesinde yıllardır yaşanan göçten dolayı tarlalar ekinlere hasret kaldı.Gürcistan sınırına kadar Posof’ta işlenmiş tarla gözükmezken Türkgözü sınır kapısını geçtikten sonra ekilmemiş tarla görülmüyor.

Doğal ve bozulmamış tabiatı olan Ardahan’ın Posof ilçesinde yıllardır yaşanan göçten dolayı tarlalar ekinlere hasret kaldı.
Gürcistan sınırına kadar Posof’ta işlenmiş tarla gözükmezken Türkgözü sınır kapısını geçtikten sonra ekilmemiş tarla görülmüyor. Bu duruma dur diyebilecek çalışmaları başlatan çiftçiler Posof a canlılık getirmeye başladı.
İlçe de memur olmasına rağmen köyünde ki tarlaları değişik ürünlerle eken Hasan Işık çocuklarıyla tarım yapmaya devam ediyor.
Göçten dolayı Çambeli köyünde iki ev kalan ve köy muhtarı olan Turgay Akyüz ise Posof a yeni bir buğday türü getirerek bir ilki başlatmış oldu. Doğal ürünlere kendini adamış olan emekli öğretmen Abdulkadir Akkuş Osmaniye’de yaşamasına rağmen Posof u görünce tabiatına hayran kalarak ilgilendiği Siyez buğdayın Posof ta ekilmesine sebep oldu ve Çambeli köyü muhtarına 200 kilo Siyez buğdayı verdi.
Tarihi 10 bin yıllık olduğu belirtilen Akyüz, Siyez buğdayının geçmişini şöyle anlattılar.
‘’Karadeniz Ereğli’de işçi Recep Somuncu, ilçenin Çevlük Köyü’nde arazi satın aldı. Eşi Semiha Somuncu ise arazi içinde kalan harabe durumdaki evde, tesadüfen cam şişeler içinde ne olduğunu bilmediği topumlar buldu. Durumu bir süre gizli tutma kararı alan aile, bulduğu tohumlardan bazılarını toprak ile buluşturdu.
Süreçte ise tohumlar, Türkiye bulunan Dünya’nın en büyük 3’üncü Gen Tohum Bankası olan TAGEM’e gönderilerek analizleri yaptırıldı. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi hayrete düşürdü.
Önemli olan kısmı işse buğdayın Bu buğdaydan yapılan ekmek, şeker hastalarında seviyeyi normale çekiyor. Yapılan diğer analizlerde de kanser ve ur oluşumunu engellediği kesinlikle belgelendi. Vücudu normal hale çeviriyor. Osmanlı arşivlerinde de var. 1850 Osmanlı arşivlerinde, ‘kabulca’ diyor ama Kastamonu’da siyez deniyor.’’

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