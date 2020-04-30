YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesine önem veriliyor

Tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesine önem veriliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Bitkisel ve hayvansal üretimin devamı tedarik zincirinde aksama olmaması için oluşturulan Tarımsal ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Kurul Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında video konferans sistemiyle yapıldı.Bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarımsal sanayi ve gıda üretimi gibi hususların ele alındığı toplantıda Vali Çakacak, “Bir taraftan Korona virüs ile mücadele edeceğiz, bir taraftan da tarımsal ve hayvansal üretimin sekteye uğramaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bitkisel ve hayvansal üretimin devamı tedarik zincirinde aksama olmaması için oluşturulan Tarımsal ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Kurul Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında video konferans sistemiyle yapıldı.
Bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarımsal sanayi ve gıda üretimi gibi hususların ele alındığı toplantıda Vali Çakacak, “Bir taraftan Korona virüs ile mücadele edeceğiz, bir taraftan da tarımsal ve hayvansal üretimin sekteye uğramaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarımın, çiftçinin, üreticinin dostu olarak, bizler her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.
Vali Çakacak toplantı esnasında, “Bitkisel ve hayvansal faaliyetleri adım adım takip edeceğiz. Faaliyetlerde herhangi, bir sorun varsa sorunu ortadan kaldıracağız. Ekim-dikim ve hasat dönemi içinde olduğumuz bu sürede hem tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesini hem de salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusundaki uyarıları dikkate almalıyız. Tarımsal üretimin sürdürebilirliğinin sağlanması için gerekli bütün önlemlerin alınması ve gıda arzının, gıda sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması için gerekli tedbirleri alarak var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu.
Eskişehir’de gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal faaliyetler hakkında yapılan çalışmaları aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever de, bitkisel ve hayvansal üretimin sekteye uğramaması adına gerekli tedbirleri almak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Toplantıda; Korona virüsle mücadele döneminde bitkisel ve hayvansal üretimi ile ilgili tespit edilen problemleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılması gerekenler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, gıda arzının ve gıda sanayisinin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması için alınan tedbirler görüşüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:53
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:58
Yatsı
21:27

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Ay Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Seval Eczanesi
Tepebasi
Uzay Eczanesi
Odunpazari
Vilayet Eczanesi
Odunpazari
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.