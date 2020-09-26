Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Tarımın katma değerini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için teknolojik çözüm geliştiren Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST'te projelerini tanıttı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'te gençlerin yaptığı birbirinden ilginç projeler ve tasarımlar dikkati çekiyor. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri de tarımsal üretimi artırmak için güneş enerjisiyle çalışan otomasyon araçlarıyla stantları gezenlerin ilgisini çekiyor. Öğrencilerin tasarladıkları ve uzaktan kumandayla idare edilebilen araç, toprak üzerinde gezerek sensörleri vasıtasıyla toprağın nemi, kalitesi, hangi ürünün burada daha fazla verim verebileceği gibi bilgileri topluyor.

Projeleri hakkında bilgi veren takım kaptanı Yakup Ablak, AA muhabirine, ülkenin katma değerini arttırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını, geliştirdikleri araçla çevre ve enerji kategorisinde finale kaldıklarını söyledi.