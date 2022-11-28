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Tarkan’dan tepkilere cevap! "Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz"

28.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki hayvan barınağında yaşanan vahşetle ilgili paylaşımda bulunduktan sonra, sosyal medyada bazı kişiler tarafından Taksim'de yaşanılan korkunç bombalı saldırının ardından, paylaşım yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen Tarkan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Tarkan’dan tepkilere cevap! "Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz"

Megastar Tarkan, Konya’daki hayvan vahşetiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, MegaStar'a, Taksim'de yaşanan bombalı saldırıyla ilgili paylaşım yapmadığı için tepki gösterdi. Twitter'da gündem olan Tarkan, suskunluğunu yaptığı paylaşım ile bozdu.

“İNSANLIĞIMDAN UTANDIM”

Yaşananların hesabının sorulmasını isteyen Tarkan, “İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için.” ifadelerini kullandı.

tarkan

“BEN SUSARIM AMA ŞARKILARIM RAHAT DURMAZ”

Bu paylaşımının ardından Tarkan bazı kesimler tarafından hedef alındı. Tepkilere Instagram hesabından cevap veren Tarkan, “Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz.” dedi.

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Konya Tarkan sosyal medya

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