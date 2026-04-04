Tarkan müjdeyi verdi! Milli marş geliyor: "Uçakta bir şeyler oldu..."

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası vizesini almasıyla birlikte, sosyal medyada 2002 yılındaki efsaneleşmiş "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı tekrar gündem oldu. Taraftarların yoğun baskısı ve "Yine Tarkan yapsın" kampanyaları üzerine Tarkan, müjdeyi verdi.

Burak Kavuncu

Tarkan’ın 2026 Dünya Kupası öncesinde yeniden bir Milli Takım marşı yapıp yapmayacağı konusu, futbolseverlerin ve müzik dünyasının en çok konuştuğu başlıklar arasına girdi. İşte Megastar cephesinden gelen yanıtlar ve son gelişmeler:

MEGASTAR’DAN "YEŞİL IŞIK" MI GELDİ?

Havaalanında görülen Tarkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2002 ruhuna atıfta bulunarak,

"Valla var olan Milli marşımız güzel, yenisine gerek var mı düşünmek lazım. Uçakta bir şeyler oldu tabii, söz vermiyorum ama sürprizler olabilir." ifadelerini kullandı.

TFF CEPHESİNDE HAREKETLİLİK: TARKAN MI, SİNAN AKÇIL MI?

İddialar sadece sosyal medya ile sınırlı değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 2026 Dünya Kupası için görkemli bir marş hazırlığı içinde olduğu biliniyor.

Sinan Akçıl Sürprizi: Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, TFF Başkanı'nın bu konuda Sinan Akçıl ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Akçıl, sosyal medya üzerinden Riva ziyaretini ve "konunun kırmızı-beyaz" olduğunu doğrulayarak marş için çalışmalara başladığının sinyalini verdi.

Megastar’ın stüdyoya girip girmeyeceği, önümüzdeki haftalarda TFF ile yapılacak olası görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Okuyucu Yorumları 14 yorum
sinan akcil. kim yaaa
sinan akcil kim?
Aleyna Tilki yapsın...
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

