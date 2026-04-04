Tarkan müjdeyi verdi! Milli marş geliyor: "Uçakta bir şeyler oldu..."

Tarkan’ın 2026 Dünya Kupası öncesinde yeniden bir Milli Takım marşı yapıp yapmayacağı konusu, futbolseverlerin ve müzik dünyasının en çok konuştuğu başlıklar arasına girdi. İşte Megastar cephesinden gelen yanıtlar ve son gelişmeler:

MEGASTAR’DAN "YEŞİL IŞIK" MI GELDİ?

Havaalanında görülen Tarkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2002 ruhuna atıfta bulunarak,

"Valla var olan Milli marşımız güzel, yenisine gerek var mı düşünmek lazım. Uçakta bir şeyler oldu tabii, söz vermiyorum ama sürprizler olabilir." ifadelerini kullandı.

TFF CEPHESİNDE HAREKETLİLİK: TARKAN MI, SİNAN AKÇIL MI?

İddialar sadece sosyal medya ile sınırlı değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 2026 Dünya Kupası için görkemli bir marş hazırlığı içinde olduğu biliniyor.

Sinan Akçıl Sürprizi: Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, TFF Başkanı'nın bu konuda Sinan Akçıl ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Akçıl, sosyal medya üzerinden Riva ziyaretini ve "konunun kırmızı-beyaz" olduğunu doğrulayarak marş için çalışmalara başladığının sinyalini verdi.

Megastar’ın stüdyoya girip girmeyeceği, önümüzdeki haftalarda TFF ile yapılacak olası görüşmelerin ardından netlik kazanacak.