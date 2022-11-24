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Tarlalar dronla ilaçlanıyor

24.11.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bazı çiftçiler, tarlalarını traktör yerine daha ekonomik ve çevreye daha az zarar veren dron ile kısa sürede ilaçlıyor.

Tarlalar dronla ilaçlanıyor

Yörükler Mahallesi’nde bazı tarlalara deneme amacıyla dron ile havadan ot ilacı atıldı. Önceden rotası oluşturulan lahana tarlasına kısa sürede ilaçlama yapıldı.

Dron ile sebze ekili alanların yanı sıra meyve bahçelerinde de çok rahatlıkla ilaçlama yaptıklarını söyleyen Yörükler Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Arslan, “Dron ile ilaçlama yapmanın faydaları, öncelikle çok büyük bir zaman kazanımı elde ediyoruz. İlaç su gibi şeylerden tasarruf sağlıyoruz. Üç kişinin bir günde bitirebileceği bir işi dronla 2 saatte halledebiliyoruz. Bu sayede hem çiftçi işini daha hızlı halledebiliyor hem de daha az ilaç ve su kullanıyor. Dron ile tüm tarlalarda ekim, gübreleme ve ilaç işlerini halledebiliyoruz. Sadece çeltik, beyaz lahana gibi bitkiler değil buğday, mısır, meyve bahçelerinde işlemleri yapabiliyoruz. 19 Mayıs’a bu işi ilk biz getirdik. İki sene deneme sürecimiz oldu. Şimdi kendimiz olarak bu işi hizmet haline dökerek çiftçilerimize hizmet vermeye çalışacağız” dedi.

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