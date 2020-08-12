Tarsus Belediyesi, basın çalıştayına hazırlanıyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, düzenleyecekleri basın çalıştayı öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi tesisleri içerisinde düzenlenen toplantıya, gazeteden televizyona, radyodan internete sektörün birçok mecrasında yer olan basın mensupları bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan ve birçok ulusal ve yerel medyanın temsilcileri toplantıya katılırken, basın sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerin sorun ve taleplerini dinleyerek, not aldı. Bozdoğan, "Çok sesli ve özgür bir basın demokratik sisteminin korunması ve güçlendirilmesi açısında son derece önemlidir. Yerel basında çalışan bir gazeteci ile ulusal da çalışan bir gazeteci arasında hiçbir fark yoktur. Gazetecinin görevi, mesleki sorumlukları ve işlevi tüm mecralarda aynıdır” dedi.

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal yaşamın her alanında köklü değişimler yaşandığını ifade eden Bozdoğan, "Dijitalleşme ile yerel basında bu değişimden payını aldı. Son yıllarda halkın habere ulaşma, takip etme ve okuma alışkanlıkları yeni boyutlar kazandı. Tüm gelişmelere rağmen zor günler geçiren yerel basın, pandemi sürecinin de eklenmesiyle ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiriyor. Önümüzdeki haftalarda düzenleyeceğimiz Çalıştayda, basın yayın kuruluşlarının sorunlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarımız olacak. Sorunlara hep birlikte çözüm üreterek, medya çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıların iyileştirmesi konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz” şeklinde konuştu.



