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  4. Tarsus Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Tarsus Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

MERSİN HABERLERİ  | 16.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi tarafından açılan Kitap Fuarı, yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.10 Ocak’ta Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Belediye Başkan yardımcıları, oda ve derneklerin başkanları, yayınevi temsilcileri, yazarlar, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açılan Kitap Fuarını, bu güne kadar yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

Tarsus Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Tarsus Belediyesi tarafından açılan Kitap Fuarı, yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.
10 Ocak’ta Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Belediye Başkan yardımcıları, oda ve derneklerin başkanları, yayınevi temsilcileri, yazarlar, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açılan Kitap Fuarını, bu güne kadar yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti. Günlük ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nda yetişkin kitapseverler dışında, öğrencilerde kendilerine hitap eden yüzlerce yayını inceleme ve satın alarak okuma şansına erişti.
Tarsus’ta ilk kez açılan Kitap Fuarı kitapseverler tarafından ziyaret edilirken, fuara Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her gün otobüslerle taşınan 2 bin öğrencinin kitaplarla buluşmasına imkan sağlanıyor.
Tarsus’ta açılan fuarla ilgili düşüncelerini dile getiren yazar Fahri Coşkun, "Tarsus’taki okuma oranı beklediğimin üstünde bir kapasiteye sahip, Tarsus Belediye Başkanına kitabı, kültürü, sanatı buraya çocukların ayağına kadar getirdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir yazar olarak Tarsus Kitap Fuarı birçok il fuarından çok çok daha iyi bir durumda diyebilirim. Fuarın boş olduğu bir saat görmedim ben. Her saat fuar yoğundu ve talep görüyor. Tarsus’ta ki okuma oranı kültür, sanat takip etme oranı çok çok yüksek, buda bizim için yeterli, hatta diyebilirim ki Tarsus Kitap Fuarı bir yazar olarak beklentimin üzerinde bir fuardı. Özellikle şunu belirtmek isterim ki bu tip kültür, sanat faaliyeti yapan, üreten belediye başkanlarına ben partiler üstü belediye başkanı diyorum. Kendi bölgesi için, kendi halkı için, kendi beldesindeki insanlar için onların kültür, sanat kapasitelerini artırmak için elinden geleni yapan belediye başkanlarımız, Tarsus Belediye Başkanı olmak üzere kitap fuarı düzenleyen tüm belediye başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Beklenenden daha fazla ilgi gören fuar 21 Ocak Salı gününe kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek. Bugüne kadar fuarı ziyaret edemeyen okurlar bu fırsatı kaçırmasın, onları da fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Tarsus Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

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Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Gözne Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
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