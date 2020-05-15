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Tarsus Uluslararası İmam Hatip Lisesi inşaatı hızla sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.05.2020 08:40 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile birlikte, Takbaş Mahallesi’nde bitme aşamasına gelen Tarsus Uluslararası İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile birlikte, Takbaş Mahallesi’nde bitme aşamasına gelen Tarsus Uluslararası İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yüzde 95’i tamamlanan Tarsus Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nda 46 derslik, 11 laboratuvar, kütüphane, kafeterya, mescit, 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı salon, yemekhane, atölyeler, 224 öğrenci kapasiteli 64 odalı yatakhane ve spor salonu bulunuyor.

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