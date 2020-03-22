YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacını görevliler karşıladı

Tarsus’ta 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacını görevliler karşıladı

MERSİN HABERLERİ  | 22.03.2020 15:44 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacı görevliler tarafından karşılandı.Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanları kapsayan sokağa çıkma sınırlaması kararının alınması üzerine, bu kapsama giren vatandaşların dışarıdaki alışveriş gibi çeşitli ihtiyaçları Tarsus İlçe Kaymakamlığı, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Diyanet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğü resmi ekiplerinden oluşan “Vefa Sosyal Destek Grubu” tarafından görülüyor.Bugün İlçe Emniyet Haber Merkezi’nin Yeşilyurt Mahallesi 4423 Sokak Bilgin Aparmanda yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaşın yardım talebi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan Polis ekipleri harekete geçti.Belirtilen adrese giderek, 67 yaşındaki vatandaş ile görüşüp, alınan sipariş listesi ve kredi kartıyla birlikte belirtilen markete gidilip, bir miktar alış veriş yapılarak satın alma fişi ile vatandaş teslim edildi.Tarsus ilçesinde şuana kadar sadece emniyet tarafından 12, jandarma tarafından ise 10 yaşlının ihtiyacı görülürken, Tarsus Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacı görevliler tarafından karşılandı.
Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanları kapsayan sokağa çıkma sınırlaması kararının alınması üzerine, bu kapsama giren vatandaşların dışarıdaki alışveriş gibi çeşitli ihtiyaçları Tarsus İlçe Kaymakamlığı, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Diyanet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğü resmi ekiplerinden oluşan “Vefa Sosyal Destek Grubu” tarafından görülüyor.
Bugün İlçe Emniyet Haber Merkezi’nin Yeşilyurt Mahallesi 4423 Sokak Bilgin Aparmanda yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaşın yardım talebi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan Polis ekipleri harekete geçti.
Belirtilen adrese giderek, 67 yaşındaki vatandaş ile görüşüp, alınan sipariş listesi ve kredi kartıyla birlikte belirtilen markete gidilip, bir miktar alış veriş yapılarak satın alma fişi ile vatandaş teslim edildi.
Tarsus ilçesinde şuana kadar sadece emniyet tarafından 12, jandarma tarafından ise 10 yaşlının ihtiyacı görülürken, Tarsus Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Başkan Altay: “Gençlerimiz için şimdi vefa vakti”

Başkan Altay: “Gençlerimiz için şimdi vefa vakti”

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Mersin Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:53
İkindi
16:20
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Akdemir Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Güngör Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Sedef Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.