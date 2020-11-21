Tarsus’ta cadde ve kaldırımlar Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus kent merkezinde bulunan birçok mahallede dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Arazözler ve temizlik makineleriyle gerçekleştirilen çalışmada ekipler, kaldırımları da fırçaladı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Tarsus ilçesinde de kapsamlı bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren çalışma kapsamında Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz ve temizlik makineleri ile Anıt Mahallesinden başlayarak, Mithatpaşa ve Gazipaşa mahallelerine kadar uzanan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Gazipaşa Mahallesinde farklı caddeler üzerinde de dezenfekte çalışması uygulayan ve tazyikli su ile kaldırımları da fırçalayan ekipler, aynı şekilde Anıt Mahallesinde Necip Fazıl Kısakürek, Azerbaycan ve Şehitler caddeleri üzerinde de yıkama faaliyeti yürüttü. Ekipler, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak, Dumlupınar Caddesi, Şehit İsmet Akın Caddesi ile Üzümlü Kavşaktan başlayarak İsmet Paşa Bulvarı, Kleopatra Kapısı çevresi, Rasim Dokur Bulvarı ile tren istasyonu kavşağına kadar olan bölgede de dezenfekte ve kaldırım yıkama faaliyeti gerçekleştirdi.