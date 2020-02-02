Tarsus’ta hiç kar görmemiş çocuklara kar sürprizi

Tarsus Belediyesi, ’Beyaz Mutluluk’ projesi kapsamında, yarıyıl tatilinin bitimine az bir süre kala, daha önce hayatlarında hiç kar görmeyen çocukları Karboğazı’na götürdü. Bir yandan kar topu savaşı yapan çocuklar bir yandan da kardan adam yaparak gönüllerince eğlendiler.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yarıyıl tatilinin bitimine aza bir süre kala, çocukları kar sürprizi ile mutlu etti. Hayatlarında hiç kar ile tanışmayan çocukları bir araya getiren Tarsus Belediyesi, çocukları aileleri ile birlikte Karboğazı bölgesine götürdü. Burada ilk defa kar görmenin sevincini yaşayan çocuklar, kar üstünde eğlenirken büyüklerin desteği ile kardan adam yaptı. Çocuklar zaman zaman aileleri ile birlikte fotoğraf çektirip kartopu oynayarak karın keyfini doyasıya çıkardı. Ardından misafirlere sucuk ekmek ikram edildi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ’’Küçücük kalplerinde kocaman dünyalar taşıyan çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri, gönüllerince eğlenmeleri içimizi ısıttı. Çoğumuz küçük bir çocuğa bakıp, onlar gibi doyasıya eğlenebilsek diye iç geçirmişizdir. O yaşlara geri dönemeyiz, ancak yapmamız gereken onların dünyaya nasıl bir gözle baktığını anlamaya çalışarak, çocuklarımızı mutlu etmek tek gayemizdir. Bu kar eğlencesinin yarıyıl tatilinin bitimine sayılı günler kala çocuklarımız için bir motivasyon olacağını düşünüyoruz’’ dedi.

