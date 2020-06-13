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Tarsus’ta oda ve derneklere maske desteği sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 13.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren oda ve dernekleri ziyaret ederek, maske desteğinde bulunmaya devam ediyor.Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından salgının yayılmasına yönelik çalışmalar yapan Tarsus Belediyesi, ilçe genelinde tedbiri elden bırakmıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren oda ve dernekleri ziyaret ederek, maske desteğinde bulunmaya devam ediyor.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından salgının yayılmasına yönelik çalışmalar yapan Tarsus Belediyesi, ilçe genelinde tedbiri elden bırakmıyor. Salgının ikinci dalgasına karşı önlemleri en üst seviyeye çıkaran Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oda ve derneklere maske ile el dezenfektanı desteğini sürdürüyor. Ziyaretlerde vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Bozdoğan, normalleşme süreci ile ilgili tedbirin elden bırakılmaması konusunda oda ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına önerilerde bulundu.
Halkın sağlığını korumak adına korona virüse karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirten Bozdoğan , “Oda ve derneklere bağlı üyelerin iş yerlerinin periyodik olarak dezenfekte çalışmaları sürüyor. Tarsus Belediyesi olarak, salgının ikinci dalgasına karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe, maske ve hijyenimize önem göstererek, kendimizi ve çevremizi hastalıktan korumak zorundayız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarımızın salgın riski ortadan kalkana kadar süreceğinden bir şüpheniz olmasın" dedi.

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