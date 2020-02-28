"Tarsus’tan 100 Yüz" sergisi açıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, fotoğraf sanatçısı Mehmet Karaçor’un "Tarsus’tan 100 Yüz" fotoğraf sergisi açıldı.

2016 - 2019 yılları arasında Tarsus Fotoğraf Derneği Başkanlığı yapan Mehmet Karaçor, geçtiğimiz Ocak ayında görevini bırakarak projelerine ağırlık verdi. İlk olarak "Tarsus’tan 100 Yüz" adını verdiği projesinin sergisinin ilk bölümünü açtı. Karaçor, "Uzun yıllardır, hayalim olan bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bu projedeki amacım Tarsus denince akla gelebilecek bence yüz kişinin 2 şer kare ile anlatılması idi. İki karenin birincisinde kişinin portresi ikinci karede ise yaptığı işleri ve özgeçmişiyle bir kaç fotoğrafla anlatılmasına çalıştım" dedi.

En az iki yüz fotoğraftan oluşacak bu çalışmayı tek seferde sergilemek mümkün olmadığı için 4-5 bölümde bitirebileceğini söyleyen Mehmet Karaçor, açılış sırasında kendisini yalnız bırakmayan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Fotoğraf derneği üyesi arkadaşları, sanatçı dostları ve Tarsuslu fotoğraf severlere teşekkür etti.

Aynı zamanda ressam olan Mehmet Karaçor kendi çizimi olan Atatürk portresini de Kaymakam Kadir Sertel Otcu’ya hediye etti.

Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisindeki sergi 6 Mart 2020 Cuma akşamına kadar gezilebilecek.

