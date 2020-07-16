YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor

Tarsus’un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince, çocukların kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akdemisi’nin hizmete açılacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un sanat ve bilimsel anlamında en donanımlı akademisi yarın saat 11.00’de hizmete açılacak.

Tarsus’un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor

Tarsus Belediyesince, çocukların kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akdemisi’nin hizmete açılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un sanat ve bilimsel anlamında en donanımlı akademisi yarın saat 11.00’de hizmete açılacak. Akademide, doğal bir merak ve keşfetme duygusu içerisinde olan çocukların neşeli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak bilim, tiyatro, müzik ve resim bölümleri yer alıyor. Çocukların bilgi ve birikiminin destekleyecek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çocuk akademisinde çocuklar, bilimsel, sanatsal ve kültürel açıdan hem eğlenecek hem de serbest öğrenme ile ulusal alanda faaliyetlerini sergileyecekler.
Her uygarlığın çocukla gelişip ve yenilendiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ’’Medeniyetimizin temel varoluşu güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik ilkelerine dayanırken, ülkemizin ve şehrimizin geleceğine yön verecek olan çocuklarımızın, hayal güçleri ile gelişmesi, doğru fikirlerle, bilim ve sanatla sağlanır. Bu bağlamda, geçmişi 10 bin yıla dayanan Tarsus’ta, Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akademisi’ni açıyoruz. Çocuklara bilimi ve sanatı sevdirecek akademimizde, çocuklarımızın kişisel gelişimlerine, el-motor becerilerine ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve onları geleceğe hazırlamak tek gayemizdir’’ dedi.

Tarsus’un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Neşe Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Filiz Eczanesi
Mezitli
Tatlıdil Eczanesi
Toroslar
Utku Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.