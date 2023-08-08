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  4. Tartıştığı adamı defalarca bacağından vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Tartıştığı adamı defalarca bacağından vurdu, o anlar kameraya yansıdı

08.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta tartıştığı adamı art arda silahla yaralayan şahıs bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri silahını ateşleyerek tartıştığı şahsı bacağından defalarca vurdu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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