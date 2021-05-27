Tasarladığı teknenin peşin ödenen ücretiyle imalathane kuran girişimci siparişlere yetişemiyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da uzun yıllar bir tersanede işçi olarak çalışan İbrahim Aşık'ın 4 yıl önce kurduğu 500 metrekarelik iş yerinde yapımına başladığı gezi ve balıkçı tekneleri, ülkenin birçok yerinden talep görüyor.

İbrahim Aşık, AA muhabirine, tekne yapımının en büyük tutkusu olduğunu söyledi.

Yaptığı bir teknenin beğenilmesi üzerine sipariş veren kişiden peşin aldığı ücretle kendi tersanesini kurduğunu anlatan Aşık, "Doğup büyüdüğüm Kurucaşile ilçesi tekne ve yat yapımıyla ünlü olduğu ve çevremizde de birçok tersane olduğu için çocukluğumda tekne yapımına çok meraklandım. Tahtadan küçük tekneler yapar, denizde yüzdürmeye çalışırdım. Daha sonra 11 yaşında bir tersanede çırak olarak başladım." diye konuştu.

Tersanede 28 yıl çalıştığını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Hep kendi tersanemi kurma hayalim vardı ancak maddi durumum iyi değildi, hiçbir şeyim yoktu. Hiç tanımadığım bir kişinin sipariş verdiği teknenin bedelini peşin vermesi hayatımı değiştirdi. Hiçbir tanışıklığım yoktu, aramızda sözleşme gibi bir şey de yapmadık. Bana güvendi. Ağacımı, gerekli takımlarımı, malzemelerimi aldım, iş yerimi tutup kirasını ödedim. Ondan sonra ardı ardına siparişler geldi. Onun sayesinde buralara geldik."

Aşık, İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak gibi birçok kente gezi ve balıkçı teknesi gönderdiğini dile getirerek, "Kendi tersanemde şu ana kadar 30'a yakın tekne ve yat yaptım. Bir o kadar siparişim var. Yaklaşık 2 yıl bir sipariş yoğunluğumuz var. Yani bugün aldığım siparişi ancak 2 yıl sonrasına söz verebiliyorum. Allah'ıma bin şükür iyi ki böyle bir şey vesile olmuş." ifadelerini kullandı.

Kurduğu tersanede işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Aşık, en büyük amacının da kendisinden daha iyi ustalar yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

