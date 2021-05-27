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Tasarladığı teknenin peşin ödenen ücretiyle imalathane kuran girişimci siparişlere yetişemiyor

27.05.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da uzun yıllar bir tersanede işçi olarak çalışan İbrahim Aşık, 4 yıl önce kurduğu 500 metrekarelik iş yerinde yapımına başladığı gezi ve balıkçı teknelerini ülkenin birçok yerine gönderiyor - İbrahim Aşık: - "Hep kendi tersanemi kurma hayalim vardı ancak maddi durumum iyi değildi, hiçbir şeyim yoktu. Hiç tanımadığım kişinin sipariş verdiği teknenin bedelini peşin vermesi, hayatımı değiştirdi" - "Kendi tersanemde şu ana kadar 30'a yakın tekne ve yat yaptım. Bir o kadar siparişim var"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da uzun yıllar bir tersanede işçi olarak çalışan İbrahim Aşık'ın 4 yıl önce kurduğu 500 metrekarelik iş yerinde yapımına başladığı gezi ve balıkçı tekneleri, ülkenin birçok yerinden talep görüyor.

Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü köyünde küçük yaşlarda harçlığını çıkarmak için tersanede çırak olarak çalışmaya başlayan 48 yaşındaki İbrahim Aşık, aradan geçen zamanda tekne yapımının inceliklerini öğrendi.

İşçi olarak çalıştığı tersanede tasarladığı teknenin beğenilmesi üzerine verilen siparişin ücretini peşin alan Aşık, uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği kendi imalathanesini açma fikrini hayata geçirdi.

Aşık, 4 yıl önce Bartın Küçük Atılım Sanayi Sitesi'nde kiraladığı 500 metrekarelik iş yerinde gerekli malzemeleri tedarik edip gezi ve balıkçı teknesi üretimine başladı.

İmalathanede 8 kişiyle üretim yapan Aşık'ın 4-6 ay sürede tasarladığı 3 ila 12 metre uzunluğundaki tekneler İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden alıcı buluyor.

- "Tekne yapımı en büyük tutkum"

İbrahim Aşık, AA muhabirine, tekne yapımının en büyük tutkusu olduğunu söyledi.

Yaptığı bir teknenin beğenilmesi üzerine sipariş veren kişiden peşin aldığı ücretle kendi tersanesini kurduğunu anlatan Aşık, "Doğup büyüdüğüm Kurucaşile ilçesi tekne ve yat yapımıyla ünlü olduğu ve çevremizde de birçok tersane olduğu için çocukluğumda tekne yapımına çok meraklandım. Tahtadan küçük tekneler yapar, denizde yüzdürmeye çalışırdım. Daha sonra 11 yaşında bir tersanede çırak olarak başladım." diye konuştu.

Tersanede 28 yıl çalıştığını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Hep kendi tersanemi kurma hayalim vardı ancak maddi durumum iyi değildi, hiçbir şeyim yoktu. Hiç tanımadığım bir kişinin sipariş verdiği teknenin bedelini peşin vermesi hayatımı değiştirdi. Hiçbir tanışıklığım yoktu, aramızda sözleşme gibi bir şey de yapmadık. Bana güvendi. Ağacımı, gerekli takımlarımı, malzemelerimi aldım, iş yerimi tutup kirasını ödedim. Ondan sonra ardı ardına siparişler geldi. Onun sayesinde buralara geldik."

Aşık, İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak gibi birçok kente gezi ve balıkçı teknesi gönderdiğini dile getirerek, "Kendi tersanemde şu ana kadar 30'a yakın tekne ve yat yaptım. Bir o kadar siparişim var. Yaklaşık 2 yıl bir sipariş yoğunluğumuz var. Yani bugün aldığım siparişi ancak 2 yıl sonrasına söz verebiliyorum. Allah'ıma bin şükür iyi ki böyle bir şey vesile olmuş." ifadelerini kullandı.

Kurduğu tersanede işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Aşık, en büyük amacının da kendisinden daha iyi ustalar yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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