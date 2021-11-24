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Taşıt tanıma çözümü MultiPetrol firmalara tasarruf ve kolaylık sunuyor

24.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up Üye İş Yeri ve Dijital Satış Genel Müdür Yardımcısı Zafer Seçmez: - "Multinet Up olarak hem bu ulaşılabilirliği hem de Shell’in üstün ürün ve hizmet kalitesini yeni nesil bir taşıt tanıma çözümü olan MultiPetrol ile ekosistemimizdeki paydaşlarımıza sunuyoruz" - "İster bir ister bin aracı olsun, her ölçekten şirket akaryakıt giderlerinin yönetimini MultiPetrol ile yapabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile firmalara tasarruf, şirket çalışanlarına ise kolaylık sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, şirketlerin çalışanlarına bağlı giderlerinin yönetimine yönelik akıllı çözümler geliştiriyor. Multinet Up, bu çözümlerle, şirketlere operasyonel kolaylık, vergi avantajı ve kontrol yetkinliği ile maliyet avantajı gibi faydalar sunuyor.

Çalışanların yemek giderlerinden seyahat ve konaklama giderlerine, firmaların kurumsal hediye ve sosyal yardım uygulamalarına kadar birçok alanda çeşitli çözümler sunan markanın taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ise şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

MultiPetrol’ün araç bazında limitleme ve harcama takibi özellikleri ile firma yetkilileri, araçlara gün, hafta, ay ve lokasyon bazında limitler koyabiliyor ve harcamaları sistem üzerinden dilediği zaman takip edebiliyor. Ayrıca, araç bazlı detaylı kullanım raporları ile etkin bir gider kontrolü sağlanabiliyor. Firmalar ödemelerini kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi veya nakit tercih edebiliyor. MultiPetrol ile akaryakıt alım miktarlarına özel çeşitli indirimlerden yararlanılabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Multinet Up Üye İş Yeri ve Dijital Satış Genel Müdür Yardımcısı Zafer Seçmez, şunları kaydetti:

"Shell, Türkiye’nin dört bir yanındaki binden fazla istasyonuyla bugün, EPDK endeksine göre akaryakıt şirketleri arasında en ulaşılabilir istasyon ağına sahip şirket. Multinet Up olarak hem bu ulaşılabilirliği hem de Shell’in üstün ürün ve hizmet kalitesini yeni nesil bir taşıt tanıma çözümü olan MultiPetrol ile ekosistemimizdeki paydaşlarımıza sunuyoruz. İster bir ister bin aracı olsun, her ölçekten şirket akaryakıt giderlerinin yönetimini MultiPetrol ile yapabiliyor. Kullanıcılar MultiPetrol taşıt tanıma sistemi cihazlarıyla araçtan inmeden yakıt alımı yapıyor ve ödemeler taşıt tanıma sisteminden otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani ödeme sonrasında fiş veya fatura biriktirmeye gerek kalmıyor. Araçtan inmeden temassız ödeme yöntemi pandemi döneminde hijyen önlemeleri kapsamında da sürücülere büyük kolaylık sağladı."

Taşıt tanımada her firmanın ihtiyacına en uygun cihazla işlem yapıldığını ifade eden Seçmez, şöyle devam etti:

"Örneğin, akıllı halka 5 araç ve üzeri olan firmalara TURPAK’ın yerinde montaj hizmeti sağladığı, depoya monte edilen bir TTS cihaz tipidir. Müşterilerimizin yüzde 51'i akıllı halka sistemini tercih ediyor. Taşınabilir TSS cihaz tipi olan akıllı anahtarlıkta ise montaj gerekmez, sadece plaka tanımı ile araç eşleşmesi sağlanır. Prim, kurumsal hediyeler veya esnek yan haklar gibi kullanımlara yönelik geliştirilen ön ödemeli bir yakıt kartı olan Shell Pratik Kart veya Partner Kart gibi alternatifler de mevcut."

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