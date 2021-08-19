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Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

19.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İslahiye TOKİ Türkbahçe Konutu sakinleri, taşların altında sıkışmış yavru köpeklerin sesini duyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine haber verdi.

Ekipler, boş arazideki taşların altında kalan 5 yavru köpeği, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Yavru köpekler, İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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