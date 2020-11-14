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Taştan ailesinin evini belediye onardı

MERSİN HABERLERİ  | 14.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Kurdali Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale gelen Taştan ailesinin yardımına koştu.Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailenin yanında olan belediye, evin bakım, onarım ve boya çalışmalarını kısa sürede yaparak Taştan ailesine teslim etti.

Taştan ailesinin evini belediye onardı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Kurdali Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale gelen Taştan ailesinin yardımına koştu.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailenin yanında olan belediye, evin bakım, onarım ve boya çalışmalarını kısa sürede yaparak Taştan ailesine teslim etti. Evde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Celal Taştan, evinin yeni halini görünce sevincini gizleyemeyerek, yardım talebini geri çevirmeyen Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Taştan "Bu zor günümüzde bize yardımcı olan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yangından dolayı harap olan evimizin tüm tesisatları, Toroslar Belediyemiz tarafından yenilendi. Kapılarımız, pencerelerimiz, duvarlarımız tamir edilerek boyandı. Eksik bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Taştan ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek; "Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Tek hedefimiz halkımızın huzur ve güvenliği. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Taştan ailesine yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Taştan ailesinin evini belediye onardı

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