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Tatbikat sonrası öğrencilerin pizza keyfi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Uzuntepe köyünde eğitimlerini sürdüren öğrencilere pizza ikramı yapıldı.Uzuntepe İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünün organizesinde okuma etkinliği yapıldı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Uzuntepe köyünde eğitimlerini sürdüren öğrencilere pizza ikramı yapıldı.
Uzuntepe İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünün organizesinde okuma etkinliği yapıldı. Okuma etkinliği sonrası 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatında öğrencilere deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Tatbikat sonrasında ise köy okulundaki bütün öğrencilere öğretmenleri tarafından pizza ikram edildi.
Köy öğrencilerinin pizza şenliğine Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, Adıyaman ve Samsat milli eğitim şube müdürleri, okul müdürü Mazhar Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, çocukların mutlu olmasını ve farklı bir lezzet tatmalarını amaçladığını belirterek, çocukların gözlerindeki bu mutluluğu görmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Müdür Akın, "Öğrencilerimiz için farklı bir gün oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez pizza ile tanışmış oldular. Okuma etkinliği ve deprem tatbikatı sonrasında yapılan bu etkinlik çocuklarda bir şenlik havası estirdi. Çocuklarımızı hep mutlu görmek istiyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen, maddi manevi destek veren okul idaresi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

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