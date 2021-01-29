Tatil biletini erken alarak yüzde 40 tasarruf sağlamak mümkün

İSTANBUL (AA) - Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Bu yaz özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları uzun süreli tatil olanağı sağlıyor. Bu yüzden yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar yüzde 40’a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir." açıklamasında bulundu.

Uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun açıklamasına göre, seyahatlerin ertelenmesine, bazılarımızın tatile çıkmaya bile çekinmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, en çok turizm sektörünü etkiledi. Enuygun’un Devlet Hava Meydanları verilerinden faydalanarak yaptığı analize göre, Türkiye’de iç hat, dış hat ve direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yaklaşık yüzde 60 düştü.

Açıklamaya göre, 2019 yılında 100 milyon 140 bin 814 olan iç hat yolcu trafiği 2020’de 49 milyon 621 bin 174’e düşerken, dış hatlarda 2019’da 108 milyon 692 bin 517 olan yolcu trafiği 2020’de 31 milyon 986 bin 25’e geriledi. 2019’a göre yolcu trafiğinde iç hatlarda yaklaşık yüzde 51, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 70 azalış görüldü.