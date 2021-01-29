YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tatil biletini erken alarak yüzde 40 tasarruf sağlamak mümkün

Tatil biletini erken alarak yüzde 40 tasarruf sağlamak mümkün

29.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu: - "Yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar yüzde 40’a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir"

İSTANBUL (AA) - Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Bu yaz özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları uzun süreli tatil olanağı sağlıyor. Bu yüzden yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar yüzde 40’a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir." açıklamasında bulundu.

Uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun açıklamasına göre, seyahatlerin ertelenmesine, bazılarımızın tatile çıkmaya bile çekinmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, en çok turizm sektörünü etkiledi. Enuygun’un Devlet Hava Meydanları verilerinden faydalanarak yaptığı analize göre, Türkiye’de iç hat, dış hat ve direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yaklaşık yüzde 60 düştü.

Açıklamaya göre, 2019 yılında 100 milyon 140 bin 814 olan iç hat yolcu trafiği 2020’de 49 milyon 621 bin 174’e düşerken, dış hatlarda 2019’da 108 milyon 692 bin 517 olan yolcu trafiği 2020’de 31 milyon 986 bin 25’e geriledi. 2019’a göre yolcu trafiğinde iç hatlarda yaklaşık yüzde 51, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 70 azalış görüldü.

-Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul’dan

2020 yılı verilerine göre dikkati çeken bir başka ayrıntı ise İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş trafiği oldu. 349 bin 407 seferin yapıldığı ve toplam 40 milyon 375 bin 704 yolcunun uçtuğu İstanbul, Avrupa’daki tüm seferlerin yüzde 7’sini gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’ndan 2019 yılından 2020’ye 349 binden fazla sefer yapılırken, Sabiha Gökçen’den ise toplam 126 bin 337 uçuş düzenlendi.

- "Yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için talepler artabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, salgın nedeniyle uzun süredir seyahatlerini erteleyenlerin, aşı ve salgınla ilgili iyimser gelişmelerden sonra yaz aylarında bilet ve otel konaklaması için taleplerini artırabileceğini dile getirdi.

Hacıbayramoğlu, "Bu yaz özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları uzun süreli tatil olanağı sağlıyor. Bu yüzden yoğun sezon için biletlere göz atıp seyahat planlamalarına şimdiden başlayanlar yüzde 40’a varan fiyat avantajlarından yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamaya göre, aniden gelişen durumlar yüzünden bileti yanar endişesi yaşayanlar Enuygun Bilet İptal Güvencesi ile biletini satın alarak 3 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe göstermeksizin biletini iptal edebiliyor ve bilet ücretinin yüzde 90’ını iade alabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez vefat etti

Zeytinburnu’nun 50 yılı bu sergide

Zeytinburnu’nun 50 yılı bu sergide

Sınavda zeki olan değil planlı çalışan kazanıyor

Sınavda zeki olan değil planlı çalışan kazanıyor

Kassanov, çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Kassanov, çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Yalnız dışarı çıkamama fobisini, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yendi

Yalnız dışarı çıkamama fobisini, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yendi

Akbank, "The Valuable 500"e Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum oldu

Akbank, "The Valuable 500"e Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.