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Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması

BİTLİS HABERLERİ  | 11.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.Tatvan Belediyesi dezenfekte ekipleri, kamusal ve toplumsal alanlar gibi birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Tatvan Belediyesi dezenfekte ekipleri, kamusal ve toplumsal alanlar gibi birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor. Dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyleyen Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, “Bildiğiniz üzere dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirlerimizi daha ilk günden almaya başladık. Bu kapsamda ilçemizde tedbirlerimizi en üst düzeye çıkararak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızdan isteğimiz, alınan tedbirlere uymasıdır. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek, ama asıl tedbir kişisel temizliktir. Herkesin Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala eksiksiz bir şekilde uyması gerekiyor. Bu salgından ancak kendi tedbirlerimizle kurtulabiliriz” dedi.

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