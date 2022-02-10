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Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi

10.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatvan Devlet Hastanesi personeli yerli aşının tanıtımı için TURKOVAC yazılı forma giydi

BİTLİS (AA) - Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, yerli ve milli aşıyı tanıtmak ve vatandaşları aşıya yönlendirmek amacıyla üzerinde TURKOVAC yazılı formalar hazırladı.

Hastanede görevli personele üzerinde "TURKOVAC" yazılı forma giydiren hastane yönetimi, bu yolla hem aşının tanıtımını yapıyor hem de vatandaşları aşıya teşvik etmeye çalışıyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, gazetecilere, Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "TURKOVAC" aşısının, pazartesiden itibaren hastanenin ek binasında yapılmaya başlandığını belirtti.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Reyhanlı, "Hastanemizde milli aşımızın reklamını yapmak istedik. Hem halkımızı cesaretlendirmek hem de özendirmek amaçlı böyle bir uygulama yaptık. Bunun da aşılamaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum. 15 personele yeni formaları giydirerek hastanemizin her tarafında bu reklamı yapıyoruz." dedi.

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