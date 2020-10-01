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Tatvan’da 3 adet semt sahası yapılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 01.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kentte yapılacak semt sahalarının inşaatına başlandığını söyledi.Yapılacak olan 3 semt sahasından 2 tanesinin çalışmalarının başladığını belirten Başkan Geylani, çalışmaları yerinde inceledi.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kentte yapılacak semt sahalarının inşaatına başlandığını söyledi.
Yapılacak olan 3 semt sahasından 2 tanesinin çalışmalarının başladığını belirten Başkan Geylani, çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal ve Pınarbaşı mahallelerinde inşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ve birkaç gün içerisinde Esentepe Mahallesi’nde de semt sahası yapımına başlanacağını belirten Geylani, "Şehrimizin üç ayrı noktasına sentetik çim saha yapımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız (Spor Toto Teşkilat Başkanlığı), İl Özel İdaremiz ve belediyemizin yaptığı anlaşma neticesinde imalatlara ve çalışmalara başlandı. Bunlardan bir tanesi de Pınarbaşı Mahallemiz. Mahallemizin Zeki Ergezen İlköğretim Okulunun hemen bulunduğu alanda yapılıyor. Diğer semt sahası ise Sosyal Mahallesi’nde yapılmaya başlandı. Allah’ın izni ile çocuklarımızın güvenle oynayacağı, vakit geçireceği bu alanlarımız ile mahallelerimizde yeni yaşam alanlarına kavuşturuyoruz” dedi.
Yapımına başlanan sahanın hem mahalle için hem de mahalledeki çocuklar için önemine işaret eden Geylani, "Zamanla semt sahalarımızı tüm mahallelerimize yaymak için girişimlerimiz devam edecek. Semt sahalarımızı kısa sürede bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Burada oyun oynayarak, maçlar yaparak çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Böylece halkımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve sporla iç içe vakit geçirebilecekleri alanları onlara kazandırmış olacağız. Ben şimdiden başta çocuklarımız olmak üzere bütün mahallelimize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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