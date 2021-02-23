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Tatvan’da çevrimiçi “hafızlık yarışması” yapıldı

23.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Tatvan’da çevrimiçi “hafızlık yarışması” yapıldı

Bitlis İl Müftülüğü koordinesinde Tatvan ilçesinde Kur’an kursu öğrencileri arasında çevrimiçi “hafızlık yarışması” düzenlendi.İki kategoride gerçekleştirilen yarışma çevrimiçi olarak erkek ve kız öğrenciler arasında ayrı ayrı yapıldı.

Bitlis İl Müftülüğü koordinesinde Tatvan ilçesinde Kur’an kursu öğrencileri arasında çevrimiçi “hafızlık yarışması” düzenlendi.
İki kategoride gerçekleştirilen yarışma çevrimiçi olarak erkek ve kız öğrenciler arasında ayrı ayrı yapıldı. Yarışma sonucunda komisyon tarafından yapılan değerlendirmede Tatvan İlçe Müftülüğüne bağlı Sakine Kalyoncu Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden yarışmaya katılan Hatice Çelebi il birincisi oldu.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen “Online Eğitim” sürecine devam eden Sakine Kalyoncu Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencisi Hatice Çelebi, bu süreçte hafızlığını online eğitim üzerinden ders vererek üstün gayret ve başarı gösterdi.
Hayırlı ve faydalı olması temennisinde bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, başta Kur’an kursu öğreticileri olmak üzere öğrenciyi bu başarısından dolayı tebrik ederek, 3 Mart’taki bölge yarışmasında da kendisine başarılar diledi.

Tatvan’da çevrimiçi “hafızlık yarışması” yapıldı

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