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Tatvan’da denetimler aralıksız sürüyor

BİTLİS HABERLERİ  | 17.08.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında denetim ekiplerince ilçe genelinde yürütülen denetimler aralıksız sürdürülüyor.Tatvan İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında kamu kurum ve kuruluş amirleri ile personellerinden oluşturulan 14 denetim ekibi her gün denetim gerçekleştiriyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında denetim ekiplerince ilçe genelinde yürütülen denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Tatvan İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında kamu kurum ve kuruluş amirleri ile personellerinden oluşturulan 14 denetim ekibi her gün denetim gerçekleştiriyor. Maske denetimi başta olmak üzere belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetlendiği denetimlerle halkımız doğru şekilde bilgilendirilip bilinçlenmeleri sağlanırken maske takılmasının da önemine vurgu yapılıyor. Bu kapsamda bu gün yapılan denetimlerde de Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer beraberindeki personellerle ilçe merkezinde denetim yaparak, vatandaşlara korona virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.

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