YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

BİTLİS HABERLERİ  | 14.06.2020 21:24 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Tatvan İlçe Otogarı karşısında meydana geldi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan İlçe Otogarı karşısında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen M.Ö. yönetimindeki araç karşı yönden gelen bir araca çarptıktan sonra yolun kenarında park halinde bulunan 3 ayrı araca çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.Ö. ve Ş.Ö., N.S., Y.I. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit’te kaza: 1 yaralı

Edremit’te kaza: 1 yaralı

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Mustafakemalpaşa’da çiftçiye destek hız kazandı

Mustafakemalpaşa’da çiftçiye destek hız kazandı

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Bitlis Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:44
Yatsı
21:25

Bitlis Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nil Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak Anısına Muay Thai Müsabakaları Düzenlendi

15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak Anısına Muay Thai Müsabakaları Düzenlendi

Ahlat’ta Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Ahlat’ta Silahlı Kavga: 6 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.