YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı Süt Birliği’nde Kudret Sarı Güven tazeledi

Tavşanlı Süt Birliği’nde Kudret Sarı Güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Süt Üreticileri Birliği seçimi gerçekleşti.Tavşanlı Kültür Sarayında gerçekleştirilen seçime, AK Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve süt üreticileri katıldılar.Gerçekleştirilen seçimde Kudret Sarı ve İsmail Yavuz yönetimi 2 liste ile yarıştı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Süt Üreticileri Birliği seçimi gerçekleşti.
Tavşanlı Kültür Sarayında gerçekleştirilen seçime, AK Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve süt üreticileri katıldılar.
Gerçekleştirilen seçimde Kudret Sarı ve İsmail Yavuz yönetimi 2 liste ile yarıştı. Seçim sonrası, Kudret Sarı 267’ye 163 oy çokluğu ile yeniden Süt Üreticileri Tavşanlı Başkanı oldu.
Oluşturulan yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu, Başkan Kudret Sarı, yönetim kurulu üyeleri Muhterem Arslan, Ahmet Acar, Osman Solmaz, Hasan Durak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:42
Öğle
13:19
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.